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20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:13:36 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:28:51

Bucaspor'a büyük şok

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da lige katılım bedeli olan 22 bin TL'nin yatırılmaması camiada büyük şok yarattı.

En son 19 Temmuz'a kadar parayı göndermesi gereken sarı-lacivertlilerin hiçbir ödeme yapmadığı ve bu nedenle BAL'a katılım hakkını kaçırdığı öğrenildi. Taraftarlar ise 91 yıllık Bucaspor camiasının tarih olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden isyan bayrağını açtı. 

Özellikle Buca Belediyesi'ne yüklenen sarı-lacivertli futbolseverler, "Taraftar ve kulübümüzün başkanı Cihan Aktaş dışında maalesef bir bütünleşme göremiyoruz. Özellikle Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın bu sessizliği bizlere geçmişi Levent Piriştina dönemini hatırlatıyor. Bucaspor'un BAL'a devam edebilmesi için 22 bin TL gibi bir ücreti yaptırması gerekiyor. Bu meblayı üstlenen ve Cihan Aktaş'a bu ödemenin Buca Belediyesi tarafından yatıralacağı sözünü veren Erhan Kılıç şu an 22 bin TL'lik rakamı yatıramayacağını beyan etti" ifadelerini kullandı. 

Başkan Cihan Aktaş ise sürenin dolduğunu ancak yaptığı görüşmede başvuru tarihini uzatmaya çalıştığını açıkladı. Aktaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediyesi katılım payını yatıracağım deyip neden yatırmadı? Bunu bize söyleyebilirlerdi ve biz bu parayı yatırırdık. Bu sezon Bucaspor'un parayı ödemezse oynayamayacağını bile bile harcı yatırmadılar" dedi. Aktaş, pazartesi günü konuyu görüşeceğini ve sorunu çözebileceğini ifade edip, "Yetkililerle görüştüm, bana 'sorun yok' dediler. Pazartesi günü parayı yatıracağız ve aksilik olmazsa Bucaspor Bölgesel Amatör Lig'e katılacak" cümlelerini kurdu. 

ÜÇÜNCÜ LİG'DE BUCA FK OLACAK

BUCASPOR'un geçen sezon 35 yıl aradan sonra amatör lige dönmesi üzerine Başkan Cihan Aktaş, Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp kulübün adını Buca Futbol Kulübü yaptı. 2009-2010 sezonunda zirve yapıp Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor'un amatöre gerilemesi tüm camiayı yasa boğarken, Buca FK takımı profesyonel liglerde ilçeyi temsil edecek. Buca FK yeni sezonda Tire 1922 Spor'un yerine 3. Lig 1. Grup'ta boy gösterecek.   (DHA)

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