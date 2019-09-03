Bu yıl 4 büyükler transferde 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı

  • Bist 100
    99195.2
  • Dolar
    5,7774
  • Euro
    6,3267
  • Altın
    284,3210
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu Kurban Bayramı'nda kesilmekten kaçan boğa, yaylada bulundu
Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı Erzurum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı
Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti
Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor
Galatasaray’ın Kolarov için hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı Galatasaray’ın Kolarov için hiçbir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı
Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı Türk savunma sanayisinden Londra'da tanıtım atağı
Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında
Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi
10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın başlıyor
Kalitesiz kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor Kalitesiz kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor
İtalyanlar Medel'e hayran kaldı: Üç kişilik oynuyor İtalyanlar Medel'e hayran kaldı: Üç kişilik oynuyor
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor! Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yarın başlıyor! Sen Anlat Karadeniz yarın saat kaçta?
Ekuban, sezona farklı başladı Ekuban, sezona farklı başladı
Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı
Enflasyon rakamları açıklandı... 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’den ilk yorum: “Yüzümüz gülüyor” Enflasyon rakamları açıklandı... 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’den ilk yorum: “Yüzümüz gülüyor”
Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza
Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarına tepki: Kirli eller asla affedilmez Diyanet, ÖNDER ve KADEM’den çocuk istismarına tepki: Kirli eller asla affedilmez
Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü Cezaevinden firar etti, molotof atarak evden çıkardığı eşini öldürdü
İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı
DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası
İstanbul'da zam yağmuru devam ediyor: Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi İstanbul'da zam yağmuru devam ediyor: Hamidiye suya yüzde 20'den fazla zam geldi
Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler
ABD ve terör örgütü YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim ABD ve terör örgütü YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim
Yıldız Tilbe İzmir'in kara listesinde! Yıldız Tilbe İzmir'in kara listesinde!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 11:11:31 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 11:16:50

Bu yıl 4 büyükler transferde 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı

Bu yıl 4 büyükler transferde kesenin ağzını açtı. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte rakamlar da ortaya çıktı. Türkiye’nin en büyük kulüpleri; bonservis ücretleri, kiralama bedelleri (taahütler), imza paraları ve bonus’larla ile birlikte bu transfer sezonunda 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı.

GALATASARAY: ASLAN PAYI CİM BOM’UN

Galatasaray Fulham’dan Jean Michael Seri’yi de bir yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı ekip, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro, Seri’ye ise yıllık 2 milyon Euro ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibe genç yıldız Emre Mor’un maliyeti ise 1 milyon 325 bin Euro’ya geldi. Galatasaray, Fulham’da forma giyen Hollandalı oyuncu Ryan Babel’i renklerine bağladı. 3 yıllık anlaşmaya varılan futbolcuya 2.5 milyon Euro imza parası ödenecek. Babel yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Ödenecek rakam toplam 9.5 milyon Euro’yu bulacak.

JIMMY BEDELSİZ GELDİ

Galatasaray ayrıca, Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullandı. Luyindama sarı kırmızılı ekibe 8 milyon Euro’ya mal oldu. İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz’ı Fransız Toulouse ekibinden bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray’ın bu transfer için harcadığı toplam para 3.5 milyon Euro’yu oldu. Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük’ü alan Galatasaray bu transfer için de 1.2 milyon Euro ödeme yapacak. Sarı kırmızılı ekip ayrıca, Fransız Steven Nzonzi’yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Oyuncuya bu sezon 3 milyon 250 bin Euro ücret ödenecek. Şener Özbayraklı’nın 2 yılda 2 milyon Euro’yu geçti. Galatasaray son olarak, Southampton’da forma giyen orta saha Mario Lemina’yı ve Florin Andone’yi kiralık olarak renklerine bağladı. 

En pahalısı Radamel Falcao 

Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi Falcao için 1.5 aydır bonservisi için pazarlık ettiği Monaco kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar bu transferde 3 milyon Euro menajerlik ücreti ödeyecek. Kolombiyalı golcü sarı kırmızılılardan yıllık maaşı bonuslar haricinde yıllık 5 milyon Euro olacak. Galatasaray’ın Falcao maliyeti ise 20 milyon Euro’yu buluyor.

BEŞİKTAŞ: TOTTENHAMLI KARTAL OLDU 

Beşiktaş kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic’in bonservisini 6.5 milyon Euro karşılığında aldı. Futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı. Ljajic’in alacağı yıllık ücret ise 2 milyon 250 bin Euro olduğu belirtiliyor. Toplam maliyeti ise 15 milyon Euro’yu buluyor. Kara Kartal’ın bir diğer transferi ise Tottenham’dan 4 yıllık sözleşme imzalatarak aldığı Georges-Kevin N’Koudou oldu. Bu transfer için Tottenham kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek. Oyuncunun yıllık ücreti ise 1.6 milyon Euro olacak. Toplamda oyuncuya ödenecek olan tutar 11 milyon Euro’yu buluyor. Beşiktaş, ABD’li Tyler Boyd ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Oyuncuya 1.2 milyon Euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olarak ise 2.4 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Boyd’un maliyeti 7.2 milyon Euro’ya geliyor. 

Victor Ruiz’e 9.5 milyon Euro

Beşiktaş Portekizli sağ bek Pedro Rebocho’yu 1 sezonluğuna kiralık olarak senelik 700 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı. Kara Kartallar Sivasspor’da kiralık oynayan Douglas için yıllık (3 yıllık anlaşma) 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca Victor Ruiz için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 1.8 milyon Euro maaş verilecek. Beşiktaş’ın kasasından 3 yılın sonunda 9.5 milyon Euro para çıkacak. 

FENERBAHÇE: KRALLIĞA OYNAYACAK 

Fenerbahçe’nin bu yıl ki en büyük transferi Rizespor’da oynayan Vedat Muriç oldu. Sarı lacivertliler Muriç için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 4 yıllık anlaşmaya varılan Vedat Muriç’in yıllık ücreti ise 2 milyon Euro olacak. Futbolcunun toplam maliyeti 12 milyon Euro’yu bulunuyor. Ayrıca Kayserispor’da forma giyen Deniz için Kayserispor’a 2.5 milyon Euro ödenirken, toplam maliyet 7.3 milyon Euro’yu bulacak. Sarı lacivertli kulübün bir diğer transferi ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jattah-Njie Jorgensen oldu. Kulübü Huddersfield Town’a 2 milyon Euro bonservis ücreti ödenirken, futbolcunun maliyeti 7 milyon Euro’ya geliyor. Fenerbahçe’nin, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad Kulübü’nden 2 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ise toplamda 5 milyon Euro’ya mal edildi. Fenerbahçe’nin transferi Max Kruse, sarı lacivertlilerle 3 yıllığına anlaşırken, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Golcü futbolcunun maliyetleri arasında ev kirasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro imza parası yer alıyor. 

Emre Belözoğlu yuvaya döndü

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe kadrosuna katıldı. 2 yıllık anlaşma imzalanan futbolcun toplam 2.5 milyon Euro alacak. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Adil Rami, Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon Euro alacak. 2 milyon Euro imza parasıyla Rami’nin maliyeti 7 milyon Euro’yu bulacak. Fenerbahçe’nin bir diğer transferi ise Emre Belözoğlu oldu. Sarı lacivertliler bu futbolcu için yıllık 1.5 milyon Euro ödeyecek. 

TRABZONSPOR: FIRTINA GİBİ ESECEK

Trabzonspor yeni transferi Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ansah Ekuban için senelik 345 bin Euro garanti ücret, Leeds United’a da kiralama bedeli olarak 200 bin Euro ödeyeceğini açıkladı. Bordo mavililer Arjantinli stoper Gaston Campi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Futbolcuya 3 sezon için 1.5 milyon Euro’ya yakın ödeme yapacak. Karadeniz fırtınası ayrıca İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli milli futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Sörloth’a 2 yıl boyunca ekstralarla birlikte 3.5 milyon Euro’ya yakın ödeme yapılacağı açıklandı. Trabzonspor, Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki stoperi Ivanildo Fernandes’i 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo mavililer 60 bin Euro menajerlik ücreti öderken Fernandes’e 1 yıl için 540 bin Euro ödeyecek. 

Monaco’ya Sörloth çalımı

Alexander Sörloth ile hücum hattını kuvvetlendiren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız golcü Daniel Sturridge’i renklerine bağladı. Adı Fenerbahçe ve Monaco ile de anılan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcunun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam maliyeti 4.5 milyon Euro’yu bulacak.   (Star)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ