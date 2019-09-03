Bu yıl 4 büyükler transferde 1 milyar TL’nin üzerinde para harcadı

GALATASARAY: ASLAN PAYI CİM BOM’UN

Galatasaray Fulham’dan Jean Michael Seri’yi de bir yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı ekip, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro, Seri’ye ise yıllık 2 milyon Euro ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibe genç yıldız Emre Mor’un maliyeti ise 1 milyon 325 bin Euro’ya geldi. Galatasaray, Fulham’da forma giyen Hollandalı oyuncu Ryan Babel’i renklerine bağladı. 3 yıllık anlaşmaya varılan futbolcuya 2.5 milyon Euro imza parası ödenecek. Babel yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Ödenecek rakam toplam 9.5 milyon Euro’yu bulacak.

JIMMY BEDELSİZ GELDİ

Galatasaray ayrıca, Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullandı. Luyindama sarı kırmızılı ekibe 8 milyon Euro’ya mal oldu. İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz’ı Fransız Toulouse ekibinden bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray’ın bu transfer için harcadığı toplam para 3.5 milyon Euro’yu oldu. Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük’ü alan Galatasaray bu transfer için de 1.2 milyon Euro ödeme yapacak. Sarı kırmızılı ekip ayrıca, Fransız Steven Nzonzi’yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Oyuncuya bu sezon 3 milyon 250 bin Euro ücret ödenecek. Şener Özbayraklı’nın 2 yılda 2 milyon Euro’yu geçti. Galatasaray son olarak, Southampton’da forma giyen orta saha Mario Lemina’yı ve Florin Andone’yi kiralık olarak renklerine bağladı.

En pahalısı Radamel Falcao

Galatasaray, Monaco forması giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi Falcao için 1.5 aydır bonservisi için pazarlık ettiği Monaco kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı kırmızılılar bu transferde 3 milyon Euro menajerlik ücreti ödeyecek. Kolombiyalı golcü sarı kırmızılılardan yıllık maaşı bonuslar haricinde yıllık 5 milyon Euro olacak. Galatasaray’ın Falcao maliyeti ise 20 milyon Euro’yu buluyor.

BEŞİKTAŞ: TOTTENHAMLI KARTAL OLDU

Beşiktaş kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic’in bonservisini 6.5 milyon Euro karşılığında aldı. Futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı. Ljajic’in alacağı yıllık ücret ise 2 milyon 250 bin Euro olduğu belirtiliyor. Toplam maliyeti ise 15 milyon Euro’yu buluyor. Kara Kartal’ın bir diğer transferi ise Tottenham’dan 4 yıllık sözleşme imzalatarak aldığı Georges-Kevin N’Koudou oldu. Bu transfer için Tottenham kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek. Oyuncunun yıllık ücreti ise 1.6 milyon Euro olacak. Toplamda oyuncuya ödenecek olan tutar 11 milyon Euro’yu buluyor. Beşiktaş, ABD’li Tyler Boyd ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Oyuncuya 1.2 milyon Euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olarak ise 2.4 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Boyd’un maliyeti 7.2 milyon Euro’ya geliyor.

Victor Ruiz’e 9.5 milyon Euro

Beşiktaş Portekizli sağ bek Pedro Rebocho’yu 1 sezonluğuna kiralık olarak senelik 700 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı. Kara Kartallar Sivasspor’da kiralık oynayan Douglas için yıllık (3 yıllık anlaşma) 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Siyah-beyazlılar ayrıca Victor Ruiz için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcuya ise senelik 1.8 milyon Euro maaş verilecek. Beşiktaş’ın kasasından 3 yılın sonunda 9.5 milyon Euro para çıkacak.

FENERBAHÇE: KRALLIĞA OYNAYACAK

Fenerbahçe’nin bu yıl ki en büyük transferi Rizespor’da oynayan Vedat Muriç oldu. Sarı lacivertliler Muriç için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca 4 yıllık anlaşmaya varılan Vedat Muriç’in yıllık ücreti ise 2 milyon Euro olacak. Futbolcunun toplam maliyeti 12 milyon Euro’yu bulunuyor. Ayrıca Kayserispor’da forma giyen Deniz için Kayserispor’a 2.5 milyon Euro ödenirken, toplam maliyet 7.3 milyon Euro’yu bulacak. Sarı lacivertli kulübün bir diğer transferi ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jattah-Njie Jorgensen oldu. Kulübü Huddersfield Town’a 2 milyon Euro bonservis ücreti ödenirken, futbolcunun maliyeti 7 milyon Euro’ya geliyor. Fenerbahçe’nin, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad Kulübü’nden 2 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ise toplamda 5 milyon Euro’ya mal edildi. Fenerbahçe’nin transferi Max Kruse, sarı lacivertlilerle 3 yıllığına anlaşırken, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Golcü futbolcunun maliyetleri arasında ev kirasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro imza parası yer alıyor.

Emre Belözoğlu yuvaya döndü

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe kadrosuna katıldı. 2 yıllık anlaşma imzalanan futbolcun toplam 2.5 milyon Euro alacak. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Adil Rami, Fenerbahçe’den yıllık 2.5 milyon Euro alacak. 2 milyon Euro imza parasıyla Rami’nin maliyeti 7 milyon Euro’yu bulacak. Fenerbahçe’nin bir diğer transferi ise Emre Belözoğlu oldu. Sarı lacivertliler bu futbolcu için yıllık 1.5 milyon Euro ödeyecek.

TRABZONSPOR: FIRTINA GİBİ ESECEK

Trabzonspor yeni transferi Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ansah Ekuban için senelik 345 bin Euro garanti ücret, Leeds United’a da kiralama bedeli olarak 200 bin Euro ödeyeceğini açıkladı. Bordo mavililer Arjantinli stoper Gaston Campi ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Futbolcuya 3 sezon için 1.5 milyon Euro’ya yakın ödeme yapacak. Karadeniz fırtınası ayrıca İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli milli futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Sörloth’a 2 yıl boyunca ekstralarla birlikte 3.5 milyon Euro’ya yakın ödeme yapılacağı açıklandı. Trabzonspor, Sporting Lizbon’un 23 yaşındaki stoperi Ivanildo Fernandes’i 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo mavililer 60 bin Euro menajerlik ücreti öderken Fernandes’e 1 yıl için 540 bin Euro ödeyecek.

Monaco’ya Sörloth çalımı

Alexander Sörloth ile hücum hattını kuvvetlendiren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız golcü Daniel Sturridge’i renklerine bağladı. Adı Fenerbahçe ve Monaco ile de anılan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcunun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam maliyeti 4.5 milyon Euro’yu bulacak. (Star)