'Bu sezon mazeret yok'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE'NİN yeni transferlerinden Garry Rodrigues, bu sezon şampiyon olacaklarını ve mazeretin kalmadığını söyledi. FB TV’ye konuşan tecrübeli futbolcu, “Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedef belli. Bunun içinde elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ligde çok iyi takımlar var, çok iyi oyuncular var. Kolay değil ama F.Bahçe gibi büyük bir kulübe geliyorsanız zaten hedefiniz şampiyonluktur. İyi takımlar var ama biz de F.Bahçe’yiz” dedi.

YANAL'IN MANTALİTESİ GÜZEL

■ TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın futbol mantalitesini beğendiğini ifade eden Rodrigues “Oyunu geriden pasla beraber başlatmaya çalışıyor. Biz zaten yüzde 70-80 topa sahip olacak takım olacağız. Oyunu domine edecek bir anlayış sergiliyoruz. Hocanın düşünce tarzı, taktiksel anlayışı beni memnun ediyor. Çünkü her zaman topa sahip olamazsınız ama F.Bahçe gibi takımlar maçlara çıktığında sürekli topu kontrol etmesi lazım. Biz de bu anlayışla idmanlarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

■ GALATASARAY formasıyla şampiyonluk gören yıldız futbolcu, şöyle devam etti: “Gazişehir maçını kazanmaya odaklandık. Umuyorum ki bunu gerçekleştireceğiz. Şampiyon olmak için oynayan takımız. Tek bir hedefimiz var; şampiyon olmak. Taraftarlardan istediğimiz pozitif olarak bize enerji vermeleri. Onlar en iyisini hak ediyorlar. Kadıköy'de beni karşılayış şekilleri beni çok mutlu etti. Buraya geldiğimden beri çok pozitif enerji alıyorum. Bizim onlara vereceğimiz şey belli. Bunun için çalışıyoruz.