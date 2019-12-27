Bu görüşme ülkede olay yarattı! Ünlü bir otelde bir araya geldiler

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Portekiz’de en son 2001-2002 sezonunda şampiyon olan ve mazini arayan Sporting Lizbon’da Başkan Frederico Varandas’ın başarılı teknik direktör Jorge Jesus’la görüşmesi olay oldu.

JESUS GABİGOL VE BRUNO İLE GELECEK

Brezilya Ligi’nde şampiyon olan üstüne bir de Libertadores Kupası’nı kaldıran Jorge Jesus için kolları sıvayan Sporting Lizbon’un, 66 yaşındaki teknik adamla masaya oturması büyük dikkat çekerken, Başkan Varandas’ın Jorge Jesus’u kulübe geri döndürme çabası taraftarları sevince boğdu. Lizbon’da ünlü bir otelde bir araya gelen ikilinin yapılacak transferleri bile görüştüğü iddia edilirken, Jesus’un Gabigol ve Bruno Henrique ile 2018’de ayrıldığı takımla bir kez daha yollarının kesişeceği bildirildi.