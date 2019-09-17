'Bu futbol yetmez'

GÜNEŞ

■GALATASARAY, Kasımpaşa karşısında istediği performansı ortaya koyamasa da golcüsü Falcao ile maçı 1-0 kazanmayı bilmişti. Ancak Fatih Terim, maçı kazanmalarına rağmen oyuncularının ortaya koyduğu futboldan fazla memnun kalmadı. Takımıyla bir toplantı yapan Terim’in, “Ligin henüz başındayız, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Ancak Şampiyonlar Ligi kimseyi beklemez. Önümüzde Club Brugge ile oynayacağımız zorlu bir maç var. Herkes iyi konsantre olsun” diyerek futbolcularını uyardığı bildirildi.

HÜCUMDA ÇOĞALMALIYIZ

■ OYUNCULARINA Galatasaray’ın bir Avrupa takımı olduğunu hatırlattığı aktarılan Terim’in, “Biz Avrupa’da başarılı olmalıyız. Daha önce yaptık, yine yaparız. Bunun için de hepimize görevler düşüyor. Son maçta oyunumuzu biraz yavaş buldum. Herkes elinden gelininin en iyisin yapmalı ve sahada birbiriyle yardımlaşmalı. Oyunu daha dikine oynamalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Brugge genç ve dinamik bir ekip. Akıllı bir futbol ortaya koyarak rakibimizi deplasmanda yenebiliriz” diye konuştuğu öğrenildi.