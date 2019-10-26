Bu ayıp bize yeter

GÜNEŞ

■ TÜRK takımları bu sezon Avrupa’da resmen yerlerde sürünüyor. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta mağlup olurken, Medipol Başakşehir ise Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek 3. maçlarda ilk galibiyetimizi aldı. Takımlarımızın Avrupa Kupalarında aldıkları başarısız sonuçlar ülke puanını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Devler Ligi'nde grup aşamalarına direkt takım yollamak için ülke sıralamasında ilk 10'da yer alması giren Türkiye, şu anda 11. sırada yer alıyor.

AVUSTURYA BÜYÜK TEHLİKE

■ UEFA ülke sıralamasında Türkiye’nin 31.400 puanı bulunuyor. Önündeki ülkelerden Hollanda 33.350 puanla 9., Ukrayna ise 32.500 puanla 10. durumda yer alıyor. Türkiye’yi zorlayan ülke ise 30.125 puanla 12. sırada bulunan Avusturya. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ne gelecek sezon direkt katılması garanti. Ancak bir sonraki sezon için büyük tehlike yaşanıyor. Türk takımlarının aldıkları kötü sonuçlar, şampiyon olan takımımızı ön eleme oynamaya büyük bir hızla yaklaştırıyor.

2800 PUAN TOPLADIK

■ AVRUPA'da ülkemizi temsil eden G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor bu sezon sadece 2800 puan toplayabildi. Türkiye, bu sezon Avrupa'da mücadele eden 55 ülke arasında 25. sırada yer alıyor. UEFA sıralamasında rakiplerimiz olan Hollanda'nın temsilcileri şu ana kadar 7000 puan toplarken, Ukrayna takımları 3600 ve Avusturya takımları da 3000 puan topladı. Türk takımları olarak, Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Slovakya, Romanya ve Macaristan’dan dahi az puan toplayabildik.

ASLAN’IN GOLÜ YOK

■ AVRUPA’nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz G.Saray sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak 3. Maç sonunda 1 puanda kaldı. Zorlu bir grupta yer alan Sarı-Kırmızılılar, ilk 3 maç ta henüz gol atamadı ve grupta 1 puanla son sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’IN ÇÖKÜŞÜ

2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Monaco ve Leipzig’in bulunduğu G Grubu’nda 14 puan toplayan Beşiktaş, namağlup lider olarak 2. tura yükselmişti. Aynı Beşiktaş, bu sezon ise büyük bir düşüş yaşayarak Avrupa Ligi’nde grubundaki Braga, Wolverhampton ve Sloven Bratislava’nın bulunduğu grupta ilk 3 maçlar sonunda galibiyet alamadan sonuncu durumda bulunuyor. Kartal, ayrıca Vodafone Park’ta üst üste 4. Avrupa yenilgisini aldı.

TESELLi BAŞAKŞEHiR’DEN

■ BU sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galibiyet alan tek Türk takımı Medipol Başakşehir oldu. Başakşehir, grupta oynadığı üçüncü maçta sahasında Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti ve 4 puana yükseldi. Grubunda 2. sırada yer alan Başakşehir, 2. tura yükselme adına en şanslı Türk takımı olarak gözüküyor.