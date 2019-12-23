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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:54:02 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:00:17

'Bu 3 futbolcu acilen Ocak ayında gönderilmeli'

Fenerbahçe maçında oynadıkları futbolla taraftarlarını dehşete düşüren Roco, Rebocho ve Diaby'nin Ocak ayında gönderilmeleri gündeme geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Fenerbahçe karşısında özellikle mücadele ve fizik anlamında bir hayli yetersiz kalan, sadece 37 yaşındaki Atiba’nın ayakta kaldığı görülen Beşiktaş’ta 3 futbolcunun performansı Abdullah Avcı’yı hayal kırıklığına uğrattı.

ROCO - REBOCHO VE DİABY GÖNDERİLMELİ

Maça alışık olduğu mevkide başlamasına rağmen yaptırdığı penaltı ve oynadığı futbolla ‘devre arasında gitmeli’ tepkisi toplayan Rebocho için Ocak ayı beklenirken, Portekizli futbolcunun yanı sıra Roco ve Fenerbahçe’nin orta saha oyuncuları arasında ezilen Diaby de kendisine güvenenleri yanıltan isimler arasındaki yerini aldı. Sol bekte yetersiz kalan Rebocho ‘transfer fiyaskosu’ olarak görülürken Roco’nun Vedat Muric’le girdiği mücadelelerde başarısız olmasının yanı sıra topla çıkışlardaki hataları ise köprülerin atılmasına yetti.

DİABY VE REBOCHO İÇİN SATIN ALMA OPSİYONLARI KULLANILMAZ

Sezon başında büyük umutlarla alınmasına rağmen derbide kalitesini belli eden ve Beşiktaş için kesinlikle yetersiz olduğu gözlemlenen Diaby’nin geri gönderilmesi gündeme gelirken, Erdal Torunoğulları’nın 3 futbolcu hakkında vereceği kararların merakla beklendiği öğrenildi.

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