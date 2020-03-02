BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

AA