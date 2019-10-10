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BtcTurk Yeni Malatyaspor gözünü Avrupa kupalarına dikti BtcTurk Yeni Malatyaspor gözünü Avrupa kupalarına dikti

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10 Ekim 2019 Perşembe 14:57:32 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:58:39

BtcTurk Yeni Malatyaspor gözünü Avrupa kupalarına dikti

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, ligi üst sıralarda bitirip, yeniden Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanmak istiyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, ligi üst sıralarda bitirip, yeniden Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanmak istiyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, milli maç dolayısıyla lige verilen aranın kendilerine iyi geleceğini söyledi.

Sakatlıkları bulunan arkadaşlarının milli aranın ardından takıma dönmelerini temenni ettiklerini aktaran Mustafa, milli maç arasından sonraki karşılaşmalarda çok daha etkili olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sahalarında taraftarların da desteğiyle coşkulu oynadıklarına dikkati çeken Mustafa Akbaş, "Yukatel Denizlispor maçında da bu maçlardan birini oynanarak 5-1 galip geldik. (Yukatel Denizlispor maçı) Milli araya moralli girmek için çok önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile takımda savunma anlamda yeni bir oyun şekline büründüklerini, topun kendilerine kaldığı bir oyun şeklini sahaya yansıttıkları aktaran Mustafa, "Geçen yıldan çok daha farklı bir şekilde oynuyoruz. Rekabetin olduğu her yerde daha iyi ön plana çıkıyoruz. En iyi şekilde verebileceğim her şeyi Malatyaspor'a vermeye çalışıyorum." dedi.

Mustafa Akbaş, ligi puan olarak geçen sezondan daha yüksek puanla bitireceklerine inandığını anlatarak, "İnşallah o puan sıralamasıyla da Avrupa kupalarına tekrar gitmeye hak kazanırız. Çünkü bu yılki bizim için bir deneyimdi. Şimdi artık o işin içerisine girdik. Tekrar gittiğimizde çok daha farklı bir Malatyaspor olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Murat Yıldırım: "Başarılı olmak istiyorum"

Takım kaptanı ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu hatırlattı.

Yukatel Denizlispor karşılaşmasından 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Murat, milli takım arasında çalışarak, ligde daha üst sıralara çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Murat Yıldırım, takımda sürekli ilk 11'de forma giymek için çalıştığına dikkati çekerek, "İstek ve arzum var, ona göre çalışıyorum. Oynamak için iyi futbolcu olmak ve çalışmak lazım. Biz de gerekeni yapıyoruz, sağ olsunlar hocalarımız da şans veriyor. Ben de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çalışarak, başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

Bu sezon takım olarak maçlarda savunmadan ziyade daha çok hücuma yöneldiklerini anlatan Murat, şöyle devam etti:

"Bu sezon defansif anlamda biraz daha az iş düşebiliyor ama ofansif oynadığımız zaman öne katkı sağlamanız gerekiyor ve alanlar daha geniş olduğundan dolayı daha çok mücadele etmem gerekiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Çok şükür lige iyi başladık, iyi de gidiyoruz. Yukatel Denizlispor maçı dönüm noktamızdı. Bizim için önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. O yüzden artık üst sıralara bakacağız."

Murat Yıldırım, daha ligin başında olduklarını ve direkt hedef koymak için henüz erken olduğuna inandığını dile getirerek, "Tabii ki ligde ilk 10 içerisinde olmak ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Ondan sonra hedefimiz Avrupa'ya yakın olursa tabii ki tekrar gitmek isteriz. Takım ve oyuncular olarak tecrübe kazandık. İnşallah bu başarıyı tekrar elde etmek isteriz. Taraftarlarımıza bir kez daha Avrupa'yı hediye etmek isteriz ama şu an için hedefimiz ilk 10 diyebilirim. Üst sıralara çıkmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.

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