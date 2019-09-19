Bruma Porto yetkilisini kapıdan kovmuş!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'in Leipzig'den renklerine bağladığı Armindo Bruma, transferine ilişkin itiraflarda bulundu. Porto'nun kendisini çok istediğini söyleyen Bruma, PSV'yi seçtiğini kaydetti



"KAPIMA GELDİ, ONU YOLLADIM"



Porto'nun gündeminde olduğu sorulan Bruma, "Birçok teklifin yanında Porto da bana karşı ilgiliydi ve inanılmaz derecede yakınlık kurdular. Portekiz gazeteleri benim sürekli Porto'ya imza atacağımı yazdı ama ben PSV'ye bir söz vermiştim. Onlara da PSV ile anlaştığımı söyledim. Bir gün bir Porto yetkilisi sabah saatlerinde kapıma kadar geldi ve beni transfer etmek istediklerini, fikrimi değiştirmemi istedi. Onu gönderdim. Bunun bir daha yaşanmamasını belirttim. Bıktırana kadar aramaya devam ettiler." sözlerini kullandı



PSV'nin kendisini önceden de istediğini kaydeden Bruma, "2013'te Santiago Arias ile Sporting'in ikinci takımında beraber oynadık. PSV'nin beni izlediğini bliyordum. Menajerimle bir temas oldu ama transferim mümkün olmadı" açıklamasını yaptı.



PORTO - PSV ÜÇGENİNDE OLANLAR



PSV Eindhoven'ın sportif direktörü John de Jong konu hakkında, "Bruma'nın transferi için çok fazla rekabet vardı. Özellikle Porto, oyuncuya daha fazla para teklif etti. Bruma'nın da kafasını karışmıştı. Bunu öğrendikten hemen sonra Portekiz'e gittim ve Bruma ile masaya oturdum. Onu ikna etmeyi başardım ve Hollanda uçağına binene kadar yanından ayrılmadım. Sonuç olarak çok zor bir transferdi" açıklamasında bulunmuştu



PSV'DEKİ PERFORMANSI



24 yaşındaki Armindo Tué Na Bangna, Leipzig'den 15 milyon euro bedelle alınırken kısa sürede PSV'ye de uyum sağladı. 4 lig maçında 1 gol 2 asistle oynayan Bruma, toplamda ise 9 karşılaşmada 3 gol, 2 aaiste ulaştı.

(Sporx)