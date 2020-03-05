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05 Mart 2020 Perşembe 09:46:58 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:05:25

Breziyalı ünlü futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı!

Dünya futbolunu kasıp kavuran Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun başı dertte. ESPN'in aktardığını bilgilere eski yıldız futbolcu, sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Uruguay'da kardeşi Assis ile birlikte gözaltına alındı!

Bir zamanlar dünya futbolunu kasıp kavuran Brezilyalı süpterstar Ronaldinho'nun başı dertte. ESPN'in aktardığını bilgilere eski yıldız futbolcu, sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Uruguay'da kardeşi Assis ile birlikte gözaltına alındı.

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun başı dertte. Daha önce ülkesi Brezilya'da birçok mülküne el koyulan Ronaldinho'nun bu kez de Paraguay'da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesiyle başı derde girdi.

ESPN Brasil'in haberine göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte Çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho'nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştılar. Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı.

Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ''Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek'' ifadelerini kullandı.

Bakan Acevedo, Ronaldinho ile Assis'in kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi. İkili ayrıca, yanlarında bulunan ve Paraguay polisi tarafından tutuklanan kişinin kendilerini kandırdığını da iddia etti.

Ronaldinho ve Assis'in bugün Paraguay'da konuyla ilgili savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

MÜLKLERİNE EL KONULDU! YURT DIŞI YASAĞI...

Kardeşiyle birlikte Brezilya'da Guaiba Gölü'nün çevresinde izinsiz bir tesis inşa eden Ronaldinho, 2018 yılında devlet tarafından yaklaşık 8.5 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum bırakılırken Sambacı eski yıldız bu ücreti ödeyemedi ve yurt dışına çıkması yasaklandı. Ancak yaşananların ardından efsane futbolcu, ülkesi Brezilya'nın turizm elçisi olarak gösterildi ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçiren 39 yaşındaki efsanenin daha önce ülkesi tarafından 57 adet mülküne el koyulmuştu.

(Fanatik)

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