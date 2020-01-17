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17 Ocak 2020 Cuma 14:50:24 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 14:56:51

Brezilyalı Ronaldo'dan Enes Ünal'a büyük övgü

İspanya'nın Real Valladolid takımında son haftalardaki başarılı performansıyla öne çıkan Enes Ünal'a kulüp başkanı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'dan da övgü geldi.

AA muhabirinin Enes Ünal ile yaptığı özel röportaja sürpriz bir şekilde konuk olan Ronaldo, son iki maçında 2'şer gol atan milli futbolcuya "gollere devam" diye seslendi.

"Enes iyi, çok iyi" diyen Ronaldo, milli futbolcudan beklentisinin "daha fazla gol" olduğunu vurguladı.

Brezilyalı Ronaldo, 2018 eylül ayında yüzde 51'ini satın aldığı Real Valladolid Kulübü'nde yatırımlarını artırarak 2019'da hisselerini yüzde 72,7'ye kadar çıkarmıştı.

Enes ise başkanı Ronaldo ile ilgili olarak "Gerçekten çok sıcakkanlı, çok iyi biri ve çok iyi bir başkan." değerlendirmesinde bulundu.

43 yaşındaki Ronaldo'nun Madrid'de yaşamasına rağmen yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Valladolid'e sürekli gelerek kulüple ve takımla ilgilendiğini aktaran Enes, sözlerine şöyle devam etti:

"Her maça gelmeye çalışıyor. Bizimle irtibat halinde ve bu da bir futbolcu için gerçekten inanılmaz bir şey. Hem başkanınızın o kadar sıcakkanlı biri olması hem de büyük bir kariyere sahip olup yine de size karşı samimi ve ilgili davranması gerçekten çok güzel."

Enes, "Ronaldo efsane bir futbolcuydu. Bazen başkan bize sahada birkaç figür öğret, dediğiniz hiç oldu mu?" sorusuna ise gülümseyerek "O kadar da samimi değiliz." cevabını verdi.

Real Valladolid'de iki sezondur kiralık olarak forma giyen Enes, ligin 19. haftasında 3 Ocak'ta Leganes'e karşı oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının iki golüne de imza atmıştı.

Enes, Kral Kupası ikinci turunda deplasmanda Marbella'ya karşı oynadıkları karşılaşmada da, hem maçın uzatmalara gitmesini sağlayan beraberlik golünü atmış hem de penaltı atışalarında takımı adına topu ağlara gönderen ilk isim olmuştu.

Enes'in performansı Valladolid'in Kral Kupası'nda bir üst tura çıkmasında öne çıkmıştı.

Valladolid, ligin 20. haftasında yarın deplasmanda Osasuna'ya karşı oynayacak.

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