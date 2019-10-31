Brezilya'da bir takımla anlaşan Mariano'dan Galatasaray yönetimine: Alacaklarımı verin gideyim

Beklentilerin altında kalan Mariano'nun Brezilya'dan bir takımla anlaştığı bildirildi.

Sambacının menajeri yönetime Ocak ayına kadar olan alacaklarını vermeleri durumunda ayrılacaklarını iletti. Yönetim ise 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi durumunda istediği yere gidebileceğini bildirdi.

11 MAÇTA NE GOL, NE ASİST

Kariyerine ülkesinin Guarani takımında başlayan Brezilyalı futbolcu; Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico Mineiro, Fluminense, Bordeaux ve Sevilla formalarını da giydi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 984 dakika süre alan Mariano, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'ın Mariano ile birlikte ocak ayında ve sezon sonunda birçok isimle daha yollarını ayırması bekleniyor.

(Fotomaç)