Brezilya yenilgisi sonrası Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin istifası isteniyor

TM Dijital Haber Merkezi

Elindeki yıldız oyuncuları iyi kullanamayan ve ‘Tangoculara’ kötü futbol oynatan 41 yaşındaki genç çalıştırıcının Brezilya karşısında aldığı mağlubiyet sabırları taşırırken, Arjantin Futbol Federasyonu’nun Scaloni konusunda şimdilik sessiz kalması ülkede tepkilere yol açıyor.

ARJANTİNLİ HOCALAR TAKIMLARININ BAŞINDA

Başta Messi olmak üzere birçok yıldızın Lionel Scaloni’nin takımda kalmasını istediği için futbol federasyonunun hocayı göndermediği iddia edilirken, Diego Simeone’nin Atletico Madrid’i, Pochettino’nun Tottenham’ı, Gallardo’nun ise River Plate’i çalıştırdığı için Federasyon Başkanı Claudio Tapia’nın elinin kolunun bağlandığı öğrenildi. Copa Amerika’da 5 resmi maça çıkan Scaloni sadece Katar ve Venezuela’yı yenebildi.

Arjantin bu turnuvada Paraguay’la 1-1 berabere kalırken, Messi ve arkadaşları Kolombiya’ya 2-0, Brezilya’ya ise yine aynı skorla mağlup oldu. Arjantin’in toplam kadro değerinin 650 milyon euro’nun üzerinde olduğu biliniyor.