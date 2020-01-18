Brentford, Emre Mor'dan vazgeçti

Takımda bulunan çok sayıda Danimarkalı, problemli bir oyuncu olarak gördükleri Emre’nin alınmasını istemedi. Bu ara Celta Vigo Teknik Direktörü Minambres, “Galatasaray’la konuşmadık. İngiltere’den teklifler var ama haziran sonuna kadar bizim değil, onların oyuncusu” dedi.

(Akşam)