18 Ocak 2020 Cumartesi 09:48:06 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:50:27
Brentford, Emre Mor'dan vazgeçti
DANİMARKA gazetesi BT’nin haberine göre; Brentford, Emre Mor için Galatasaray’la yaptığı görüşmeleri sonlandırdı.
Takımda bulunan çok sayıda Danimarkalı, problemli bir oyuncu olarak gördükleri Emre’nin alınmasını istemedi. Bu ara Celta Vigo Teknik Direktörü Minambres, “Galatasaray’la konuşmadık. İngiltere’den teklifler var ama haziran sonuna kadar bizim değil, onların oyuncusu” dedi.
(Akşam)
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