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17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:56:15 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:57:20

Bredan Rodgers Çağlar Söyüncü'yü göklere çıkardı

Leicester City Teknik Direktörü Bredan Rodgers, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, geçen hafta Wolverhampton karşısında ilk 11 başlayan ve etkileyici bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.
 
Türk stoper için övgü dolu sözler söyleyen Rodgers, ''Çağlar, çok iyi bir ilk maç çıkarttı. Burada olduğum süre boyunca onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördüm. İlk yılında buraya alıştı. Önünde Evans, Maguire ve Morgan gibi önemli oyuncular vardı. Ancak antrenmanlarda çok istekliydi ve zamanın kendisine geleceğini biliyordu. Geçen hafta da mükemmel oynadı.'' diye konuştu.
 
''MODERN SAVUNMANIN ÖRNEKLERİ ONDA''
 
Tecrübeli teknik adam, ''Çok iyi savunuyor ve çok agresif. Modern savunmanın örneklerini gösteriyor. Topla arası çok iyi ve oyunu gayet iyi okuyor. Ayrıca daha genç bir oyuncu ve kendini daha çok geliştirecek.'' dedi.

(Sporx)

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