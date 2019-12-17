'Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Süper Lig'in büyük bir ekonomik organizasyon olduğuna dikkati çekerken, bu sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olmasının gerektiğini söyledi. Dalgakıran, “Adalet sağlanırsa statlar dolar. Her anlamda adalet bekliyoruz. Kulüplerin her zaman hakem konuşması iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın da canı yanıyor. Mesela Malatya maçında hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Biz diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz” diye konuştu.

TFF’YE ZAMAN VERİYORUZ

■ ADALET beklentilerini yineleyen Dalgakıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sistem ve organizasyon içinde çalışan bir yönetimiz. Yönetimden ayrıldığımız zaman bile aynı sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli sistemi kurmaya gayret ediyoruz. Beklentimiz adaletin sağlanması. Bu durum olmazsa da boynunu kuzu kuzu eğecek değiliz. Kendimize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız, bizi izleyin.

KURTULUŞ SAVAŞI YAŞIYORUZ

■ DALGAKIRAN, Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldıklarını belirterek, bir kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi. Hem mali hem de organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldıklarını kaydeden Adnan Dalgakıran, “Ahmet Nur Çebi başkanımız bu kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. 'Durumu bilmiyor muydunuz?' diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz, şirketlerimize gidemiyoruz” dedi.

GERÇEKLERİ SÖYLEYECEĞİZ

■İÇİNDE en ufak organizasyon çabası gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldiklerini söyleyen Adnan Dalgakıran “Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor olabilirler ama biz gerçeği söyleyeceğiz” diye konuştu. Beşiktaş'ın sıkıntılı süreçten sadece başkan ve yönetimin çabalarıyla çıkamayacağını dile getiren Dalgakıran, “Tüm paydaşlar, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkmak için el birliği yapmalı” ifadelerini kullandı.

SİSTEM KURMAYA KARARLIYIZ

BEŞİKTAŞ’IN sorunlarının birden fazla çözümü olduğunu anlatan 2. Başkan Adanan Dalgakıran, “Bu çözümleri gerçekleştirmek için, tüm paydaşların sorunu çözmeye kararlı olması gerekiyor. Avrupa'da bizden çok daha düşük kaynaklı organizasyonlar kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Beşiktaş'ta sistem kurmaya kararlıyız, çok çalışıyoruz. Gelirlerimizin hemen hemen tamamı temlik altında. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak, bir daha bu duruma düşülmemesini sağlayacak tedbirleri almak istiyoruz” diye konuştu.