'Böylesini görmedim'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR'UN Norveçli gol makinesi Alexander Sörloth, futbolun içinde bulunduğu süreçte, en iyi ve coşkulu atmosferi Trabzon'da gördüğünü belirtti. Sörloth, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, “Sparta Prag maçında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarım hızlandı. Devre arası vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığınız bir durum ve ister istemez insanın vücudunda heyecan yaratıyor. Futbol hayatım boyunca gördüğüm en iyi atmosferdi” dedi.

DOĞRU ZAMAN DOĞRU YER

■ SÖRLOTH, “Türkiye'ye 1-2 yıl önce gelseydim ve şu anki tecrübelerime sahip olmadan Trabzonspor'da oynuyor olsaydım, belki de beklenen performansı gösteremeyecektim. Daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Bunu aslında tam olarak bilemeyiz. Türkiye'ye şu an gelmiş olduğum için mutluyum. Daha erken gelmiş olsaydım belki sıkıntılar yaşayabilirdim. Doğru zamanda, doğru yerdeyim. Daha doğru olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

BABAM GELMEMi ÇOK iSTEDi

■1993-94 sezonunda babası Goran Sörloth'un Bursaspor forması giydiğini anımsatan Sörloth, şöyle devam etti: “Babam her zaman transferime olumlu yaklaşıyordu. Tabii ki onun Türkiye'de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Ancak Trabzonspor'un benimle ilk ilgilendiği ve transfer görüşmeleri başladığı günden itibaren babam çok olumlu, istekli davrandı. Trabzonspor'un çok iyi bir takıma sahip olup, her zaman zirveye oynayan bir kulüp olması da karar vermemi kolaylaştırdı.”