Boyd’da işlem tamam

GÜNEŞ

■ TRANSFERİN sesiz takımı Beşiktaş, ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u İstanbul’a getirdi. Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen oyuncu, tepeden tırnağa testlere tabii tutuldu. Kontrollerden sağlam çıkan oyuncu, daha sonra kulübe giderek kendisini 3 yıllığına Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Boyd’un kulübü Guimares’e de 1 milyonu peşin 2 milyon euro ödenecek.

BABASI YENİ ZELANDALI

■ ABD’Lİ bir anne ve Yeni Zelandalı babanın çocuğu olan 24 yaşındaki Tyler Boyd, Yeni Zelanda’da doğdu. 10 yaşına kadar Kaliforniya’da yaşayan Boyd, daha sonra babasının ülkesine döndü. Boyd, 2015’te Guimares’in dikkatini çekip Avrupa’ya transfer oldu. 2017’de Tondela’ya kiralanan Boyd, 2019’da Ankaragücü’ne geldi. Başkent ekibinde 6 gol 4 asist yapan futbolcu, gösterdiği performansla Beşiktaş’a transfer oldu.