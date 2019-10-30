Boyd’a ne oldu?

GÜNEŞ

■ Gole yönelik istatistiklere henüz adını yazdıramayan ABD’li kanat oyuncusu, 6 maçta oynayıp gol veya asist üretemedi. Braga maçında bir vuruşu direkten dönen Boyd, Galatasaray maçında süre alamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sol önde oynattığı Caner’in cezalı olduğu Antalyaspor maçında SPOR Boyd’u mu yoksa Güven’i mi oynatacağı merak konusu.