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12 Aralık 2019 Perşembe 11:52:22 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 11:58:17

Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Derlenen verilere göre, geçen ay spor endeksi yüzde 22,9 değer kazandı.

Beşiktaş, kasım ayında yüzde 68,2 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından yatırımcıların Beşiktaş hisselerine olan ilgisinin arttığını belirtti.

Beşiktaş'ı yüzde 48,2 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği takip etti. Trabzonspor'un Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlar hisse performansını olumlu etkiledi.

Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 19,7, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 0,12 değer kazandı.

Spor şirketlerinin bu yıl ocak - kasım dönemindeki performanslarına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 130 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 79,6, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 51,6, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 47,1 arttı.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi de oldu. Kasım ayını 1 milyar 575 milyon 761 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 1 milyar 15 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 698 milyon 400 bin lirayla Beşiktaş, 609 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2018, Ekim ve Kasım 2019 kapanış fiyatı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2018 Aralık kapanış 2019 2019 Ekim kapanış fiyatı 2019 kasım kapanış fiyatı 2019 Kasım aylık değişim (yüzde) 2018 sonuna göre fark (yüzde Piyasa değeri (TL)

Beşiktaş 1,62 1,73 2,91 +68,2 +79,6 698.400.000
Trabzonspor 1,38 1,37 2,03 +48,2 +47,1 609.000.000
Galatasaray 1,24 1,57 1,88 +19,7 +51,6 1.015.200.000
Fenerbahçe 6,92 15,90 15,92 +0,12 +130 1.575.761.600

(AA)

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