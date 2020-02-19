Bomba Lemina Galatasaray Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı oynamayacak mı? Açıklama geldi
Mario Lemina hakkında özellikle sosyal medyada 'Derbide oynayacak' iddiaları sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı ama...
Son oynanan Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan ve Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak olan Mario Lemina için ‘Kadıköy’de görev alabilir’ iddiaları her ne kadar Galatasaray camiasını heyecanlandırsa da böyle bir ihtimalin bulunmadığı anlaşıldı.
Son oynanan Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan ve Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak olan Mario Lemina için ‘Kadıköy’de görev alabilir’ iddiaları her ne kadar Galatasaray camiasını heyecanlandırsa da böyle bir ihtimalin bulunmadığı anlaşıldı.
Pazar günü oynanacak olan kritik derbide arkadaşlarını tribünden takip etmesi beklenen Lemina’nın sakatlığının sanılandan ciddi olduğu kaydedilirken kulüp doktoru Yener İnce’nin ‘Yıldız futbolcu hafta sonu sahada olabilir’ iddialarına karşılık ‘Çok iyimser temenni bunlar’ ifadeleri tartışmalara son noktayı koydu.
23 yıldır deplasmanda ezeli rakibini deviremeyen Galatasaray’da Lemina’nın yokluğunda orta sahanın Donk – Ömer Bayram – Seri’den kurulacağı tahmin ediliyor.
Star.com.tr / Levent Gültekin
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