Boluspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Necip Çarıkcı, yöneticiler, yeni transferler Yavuz Aygün, Halil İbrahim Köse ve Shukurov Alimardon katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, takımda yaklaşık bir aydır antrenman yapan Kırgız Shukurov Alimardon ile bir aydır Belçika'da takip ettikleri 21 yaşındaki Halil İbrahim Köse ile de üçer yıllık anlaşma yaptıklarını, kaleci Yavuz Aygün ile de 2 yıllık anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Çarıkcı, "İnşallah Yavuz bundan sonra Boluspor'a kaleci olarak hizmet edecek. Boluspor'da Yavuz'u iyi yerlerde görmek istiyoruz. Genç bir kalecimiz. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Transferinden dolayı kulüp yöneticilerine teşekkür eden Shukurov Alimardon ise "Burada bulunduğum süre içerisinde gelişimime katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Formamın hakkını vererek oynayacağım. Bu konuda kendi adıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Boluspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Halil İbrahim Köse de "Bu güzel camiaya geldiğime çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza, antrenörümüze ve bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Boluspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım, kalbimle oynayacağım. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Transferde emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz Aygün, hedefleri ve hayalleri olan bir futbolcu olduğunu, bu doğrultuda Boluspor'u seçtiğini kaydetti. (AA)