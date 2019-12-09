Bodrumspor hisseleri 29 bin 500 TL’den satışa sunuldu

Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, taraftarlar ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Objektiflerin karşısına Bodrumspor Yönetimi ile birlikte çıkan Başkan Aras konuşmasına, kurulduğu günden bu yana ideallerinden vazgeçmeyen ve gençliğe sahip çıkan bu takımın yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek başladı. Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bodrumspor sadece futbolda değil diğer branşlarda da ilçemizi onurla gururla temsil etmektedir. Özellikle son dönemde yelken sporunda dünya ve Avrupa şampiyonu çıkarmış, karatede önemli başarılar elde etmiştir. Spor, gençlerimizi sokaktan, kötü alışkanlıklardan kurtarıp onların sosyalleşmesini sağlayan bir olgu. Bodrumspor’un bu başarısını ve misyonunu bildiğimiz için göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle kulüpleri idame ettirmek hiç kolay değil. Yönetimdeki arkadaşlarımız gönüllü olarak bu görevi yürütüyorlar, Bodrum ve Bodrum’daki gençlerin geleceği için çalışıyorlar. Bu nedenle Bodrumspor’un içinde olduğu ekonomik sorunu çözmek zorundayız. Bodrumspor’a sahip çıkmak hepimizin görevidir.”

8 aylık çalışma sonunda Bodrumspor A.Ş. kuruldu

Profesyonel futbol kulüplerinde olduğu gibi Bodrumspor Kulübünün de sadece futbol bölümünün şirketleştirildiğini ve 8 aylık bir çalışma sonunda Bodrumspor A.Ş.’nin kurulduğunu açıklayan Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Kulübün diğer 13 branşında bulunan 650 sporcu dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve Belediye olarak biz bu branşlara sürekli destek olacağız. Artık Bodrumspor’un kimseye muhtaç olmayacak şekilde kendi kendini idame ettirebilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Atılan bu yeni adımla geçmişten gelen bütün borçların kapatılması hedefleniyor. Bodrumspor A.Ş.’nin yüzde 49 hissesi satışa sunuluyor. Bu da yaklaşık 498 hisseye tekamül ediyor. Bir hissesi 29 bin 500 TL. satışa sunulan hisselerden isteyen istediği kadar alabilecek. Bu yüzde 49’luk orandaki hisselerin satışından elde edilmesi beklenen 12,5 milyon TL. tutarındaki gelir ile Bodrumspor’un bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. Daha sonraki aşamada ise kesintiye uğrayan Federasyon ile Spor Toto gelirleri ile reklam gelirlerinin doğrudan kulübün kasasına girmesini bekliyoruz. Böylelikle kulübün kendi ayakları üzerinde durması amaçlanıyor.”

Bodrumspor’un adının artık icralarla ya da diğer olumsuzluklarla anılmasını kabullenemeyeceklerini ifade eden Başkan Aras herkesi Bodrumspor hissesi almaya davet ederek şunları söyledi:

“Hisse sahipleri hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyecek yani yasal olarak hissederlar koruma altındadır. O nedenle Bodrum kamuoyunun, iş insanlarının ve tüm paydaşları hisse senedi almaya davet ediyorum. İlk hisse senedini de şahsım adına ben alacağım. Dana sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarımız alacaklar. Bu hisseleri almaktan kimse imtina etmesin. İlk planda sporcularımızın alacaklarını ödememiz lazım. Sahada ter döken futbolcularımızın haklarını yeteri kadar ödeyemiyoruz. Ben eminim ki Bodrumspor bundan sonraki süreçte çok daha başarılı olacaktır.”

Basın açıklamasında konuşan Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 9 yılda Bodrumspor’u Süper Amatör Liginden 2.Lige çıkardık. Kendi bölgemizdeki rakipleri geride bırakarak Türkiye’nin güzide illeri ve ilçeleri ile rakip haline geldik. Özellikle son bir yılda ciddi ekonomik sıkıntılar içine girdik. Malum futbol çok maliyetli bir spor dalı. O yüzden futbolu daha profesyonel ve kurumsal yönetmek adına Bodrumspor A.Ş.’yi kurarak yüzde51’i elimizde olacak şekilde yüzde 49’unu halka arz ediyoruz. Bodrumspor’u daha ileriye taşımak adına böyle bir kurumsal gücü arkamıza almak zorundayız. Bodrumspor için bugün bir milattır. Ben bütün Bodrumluların Bodrumspor’a destek olacağına inanıyorum.”

Basın açıklaması gazetecilerin sorularının ardından sona erdi. (İHA)