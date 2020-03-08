Boca Juniors son haftada şampiyonluğunu ilan etti
Arjantin’de son haftaya ikinci sırada giren Boca Juniors, River Plate puan kaybedince 34. kez şampiyon oldu.
Arjantin Ligi'nde son haftaya taşınan şampiyonluk yarışı nefes kesti.
Son maça 1 puan farkla lider çıkan River Plate, Tucuman ile deplasmanda berabere kalınca şampiyonluğu Boca Juniors'a kaptırdı. Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
Boca Juniors, ligin 23. haftasında takımın Arjantinli efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia'yı La Bombonera Stadı'nda ağırladı. Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata'yı mağlup ederek 34. şampiyonluğunu ilan eden Boca Juniors'ın stadı La Bombonera'da karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşandı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.
Boca Juniors taraftarları maç öncesi ve sonrasında efsaneleri Maradona'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
AA