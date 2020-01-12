12 Ocak 2020 Pazar 10:21:48 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 10:37:52
Boca Juniors, Mauricio Isla transferinde ısrarcı
Arjantin devi Boca Juniors, Fenerbahçe’nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla’da ısrarcı...
Goal’in haberine göre; Tangocular, 31 yaşındaki sağ beki ocak ayında kadrosuna katmak istiyor... Şilili ile anlaşan Arjantin ekibi, Fenerbahçe’yle temasa geçecek. Boca, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Isla için herhangi bir ücret ödemek istemiyor.
(Akşam)
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