Boca Juniors, Mauricio Isla transferinde ısrarcı

Goal’in haberine göre; Tangocular, 31 yaşındaki sağ beki ocak ayında kadrosuna katmak istiyor... Şilili ile anlaşan Arjantin ekibi, Fenerbahçe’yle temasa geçecek. Boca, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Isla için herhangi bir ücret ödemek istemiyor.

(Akşam)