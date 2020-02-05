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05 Şubat 2020 Çarşamba 06:00:00 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 00:11:14

Boateng idmanda yüzleri güldürdü

Beşiktaş’ın yeni transferi Ganalı yıldız, dünkü antrenmanda yaptığı hareketler ve attığı şık gollerle teknik ekibin güvenini kazandı. Gaziantep karşılaşmasında kadroya alınması bekleniyor.

KARA Kartal’ın ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir şekilde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, dünkü idmanda yaptığı hareketler ve attığı şık gollerle beğeni topladı. Beşiktaş Teknik Heyeti’nin yıldız futbolcuyu, Gaziantepspor karşılaşmasının kadrosuna alabileceği öğrenildi. Boateng’in İlk 11’de olmasa bile yedek kulübesinde olması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Fiorentina’da çok fazla forma giymeyen oyuncunun görücüye çıkması bekleniyor.

ADEM LJAJİC’İN BAŞI DÖNDÜ

Bu arada sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen Siyah-Beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ilgilendi. Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Gökhan Gönül saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti. Antalya kampında sakatlanan Jeremain Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı.

(Akşam)

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