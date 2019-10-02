GÜNEŞ

■F.BAHÇE’NİN tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, dünkü idman sonrasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi, şampiyon olacakları iddiasında bulundu. Ligteki yarış için konuşmanın erken olacağını belirten Ersun Yanal, “Ligin 6'ncı haftasındayız. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız” diye konuştu. Derbide G.Saray’ın kötü olduğu görüşüne katılmadığını anlatan Yanal, “Galibiyeti kaçıran biz olduk” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NU ÖVDÜ

■EMRE, Belözoğlu'nun F.Bahçe'ye geri dönüşünün önemine de değinen Yanal, şunları söyledi: “Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takım son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup haline gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Volkan Demirel de 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim.” Bu arada Yanal, derbi maçta Cüneyt Çakır’ın sahada olup olmadığını hissetmediğini söyledi.