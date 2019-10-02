'Biz şampiyon olacağız'

  • Bist 100
    103877
  • Dolar
    5,7386
  • Euro
    6,2725
  • Altın
    271,7250
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır? İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır?
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 6 ayda 300 kulüp kuruldu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: 6 ayda 300 kulüp kuruldu
Son Dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Son Dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı
Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35’ler radara da yakalandı Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35’ler radara da yakalandı
Son Dakika... Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü Son Dakika... Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Çin'den nükleer gövde gösterisi Çin'den nükleer gövde gösterisi
Irak'taki kanlı gösteriler için inceleme başlatıldı Irak'taki kanlı gösteriler için inceleme başlatıldı
ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da
Son Dakika... Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Son Dakika... Ankara'da milyonluk fuhuş çetesi çökertildi
MLKP'li 2 terörist saklandıkları evde öldürüldü MLKP'li 2 terörist saklandıkları evde öldürüldü
Trump: Şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum Trump: Şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum
Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Fatih Terim: Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum Fatih Terim: Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Thomas Tuchel: Maçta çok iyi bir mücadele sergiledik Thomas Tuchel: Maçta çok iyi bir mücadele sergiledik
Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı
Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu
'İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı' 'İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı'
Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı
'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor 'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 23:28:25

'Biz şampiyon olacağız'

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbi maçta G.Saray’ın kötü olduğu görüşlerine katılmadığını belirterek, Galibiyeti kaçıran biz olduk dedi. Lig yarışı için konuşmanın erken olduğunu anlatan Yanal, şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

GÜNEŞ

■F.BAHÇE’NİN tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, dünkü idman sonrasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi, şampiyon olacakları iddiasında bulundu. Ligteki yarış için konuşmanın erken olacağını belirten Ersun Yanal, “Ligin 6'ncı haftasındayız. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız” diye konuştu. Derbide G.Saray’ın kötü olduğu görüşüne katılmadığını anlatan Yanal, “Galibiyeti kaçıran biz olduk” dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NU ÖVDÜ

■EMRE, Belözoğlu'nun F.Bahçe'ye geri dönüşünün önemine de değinen Yanal, şunları söyledi: “Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takım son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup haline gelmişti. Ben de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Volkan Demirel de 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim.” Bu arada Yanal, derbi maçta Cüneyt Çakır’ın sahada olup olmadığını hissetmediğini söyledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ