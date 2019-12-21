'Biz daha iyi takımız'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, son 16 derbide sadece 1 kez yenilen F.Bahçe’yi Kadıköy’de devirmeyi kafasına koydu. Geçen sezon Babel’in golüyle öne geçen ve üstün bir futboluna rağmen Ayew’in zor pozisyonda attığı gole engel olamayıp 1 puana razı olan Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde bu kez galip gelmek istiyor. Derbiye ilişkin açıklamasında “Hakem etki altında kalmazsa kazanırız” ifadesini kullanan Avcı, dün de futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

BU TAKIM ŞAMPİYON OLABİLİR

■AVCI’NIN oyuncu grubuna yaptığı konuşmada, “Biz F.Bahçe’den daha iyi bir takımız. Bu sezon şampiyon olmak istiyorsak, bu yol böyle maçları kazanmaktan geçiyor. 6 maçlık galibiyet serisi bize kendimizle ilgili pek çok şeyin farkına varma imkanı sundu. Bunların başında ‘Bu takım şampiyon olabilir’ düşüncesi geliyordu. Sadece bir 90 dakika bizi en büyük şampiyonluk adayı haline getirebilir. Taktiğimize sadık kalırsak, seyirciden etkilenmezsek 3 puan bizim olur” dediği aktarıldı.