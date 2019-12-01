'Biz bu maçı kazanacağız'

GÜNEŞ

■G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim yeni bir çıkış yakalamak için Trabzonspor maçını fırsat olarak görüyor. Rakibin evinde oynadığı son 4 resmi maçı analiz ettiren tecrübeli çalıştırıcı, Bordo-Mavililer’in deplasmanda daha etkili bir takım olduğu sonucuna vararak maç taktiğini ona göre belirledi. Fırtına’nın en etkili tarafının Sosa ve Mikel gibi iki müthiş pasörün oynadığı orta sahası olduğunu düşünen kurt hoca, Donk, Seri ve Lemina’yla bu oyunu bozmaya çalışacak.

ERKEN BİR GOL İŞİ BİTİRİR

■ YEDEK kulübesi gücü olarak rakibin gerisinde olduğu için ilk golü atan taraf olmayı çok önemseyen Terim takım toplantısında, “Erken bir gol işi bitirir. Atamazsak da telaşa kapılmayalım. Süre bizim lehimize işleyecek. Biz bu maçı kazanırız yeter ki C. Brugge maçındaki mücadeleyi, isteği sahaya yansıtalım” ifadelerini kullandı.