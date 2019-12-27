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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 22:45:20

Bitsin artık bu kabus! Beşiktaş-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

Kötü gidişata Dur’ demek isteyen Kartal, G.Birliği’ni ağırlıyor. SiyahBeyazlılar’da Lens cezalı, sakat olan Burak’ın oynaması beklenmiyor. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarının yıldızı Umut Nayir Beşiktaş'ın gol silahı olacak. Başkent ekibinde ise Berat, Stancu ve Baiano cezalı.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde üst üste 6 maçını kazanarak büyük çıkış yakalayan Kartal, daha sonra oynadığı 4 resmi maçta galibiyet alamazken, 11 gol yiyip, 1 gol atabildi. Fenerbahçe derbisini 3-1 kaybedip yara alan Siyah-Beyazlılar, sahasında Gençlerbirliği’ni mağlup ederek yeni bir başlangıç yapıp, ilk yarıyı moralli kapatmayı hedefliyor.

BURAK SAKAT, LENS CEZALI

 ■ SİYAH-Beyazlı ekipte Fenerbahçe maçında sakatlanan Burak Yılmaz’ın G.Birliği maçında forma giymesi beklenmiyor. Derbide cezalı duruma düşen Lens de maçta oynayamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak’ın yerine Umut’a forma vermesi bekleniyor. Derbide kötü performans gösteren Rebocho’nun yerine Caner sol beke çekilecek. Önünde ise N’Koudou oynayacak. Kadıköy’de yedek kulübesinde maça başlayan Ljajic ise formasına kavuşacak. Başkent ekibinde ise Berat, Stancu ve Baiano cezalı olduğu için oynayamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite

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