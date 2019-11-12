'Bitigen planlı atandı'

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■ TRABZONSPOR’DA Alanyaspor maçı hakemi Abdülkadir Bitigen’e tepki sürüyor... Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, yaptığı açıklamada, “Süper Lig'de yönettiği her maçtan sonra 1-2 hafta ceza alarak dinlendirilen Abdulkadir Bitigen'in atanması, başlı başına bir plandır. Abdülkadir Parmak’a verilen kırmızı kart öncesinde, aynı oyuncuya yapılan tartışmasız bir penaltıyı vermemiştir. Ardından kasıttan uzak bir harekette oyuncumuzu doğrudan kırmızı kartla atmıştır. Bu camiamızı kasten infiale sürüklemek istediğinin kanıtıdır” dedi.