Bir skandal da Belçika'da! 9 yaşındaki çocuklara bile tahammülleri yok

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Fransa – Türkiye maçında Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası yaşanan ‘asker selamı’ sevinci Fransa, Almanya, İtalya Federasyonlarından sonra Belçika’yı da bir hayli rahatsız etti. Ülkede 1969 yılında kurulan Türkse FC forması giyen 9 yaşındaki çocukların ‘asker selamı’ federasyonu harekete geçirirken, Spor Bakanı Ben Weyts’in kulübün Türk yöneticileriyle görüşeceği belirtildi.

Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda, asker selamı veren genç oyuncuların yer aldığı fotoğrafın altına “U10’umuzun 5-3’üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notu dikkat çekti. Turkse FC, Voetbal Vlaanderen resmi amatör liginde mücadele ediyor.