Bir hafta önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, koronavirüs tedavisi sonrası hastaneden taburcu olmasının ardından kızı Buse Terim'den bir paylaşım geldi.

Buse Terim'in Instagram'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son paylaşımımda "Sen iyileştiğinde güneş de açacak" yazmıştım. Bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim.

Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"

Fatih Terim'den sonra Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu



Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Yusuf Günay’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.”