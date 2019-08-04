Bir günde iki transfer

GÜNEŞ

■ SEZONA şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, peş peşe iki transfer bombası birden patlattı. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor’un milli yıldızı Deniz Türüç ve bir süredir peşinde olduğu Sırp sol bek Alexander Kolarov transferlerini aynı gün bitirdi. İki futbolcu için bugün resmi açıklamaların yapılması, yarın da imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. AS Roma’nın 33 yaşındaki yıldızı Kolarov için 2.5 milyon, 26 yaşındaki Deniz için ise kulüplerine 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

MİRSAD İŞİ BİTİRDİ

■ F.BAHÇE, 20 Haziran'da İstanbul'a getirip el sıkıştığı Kolarov için İtalyan kulübüne transfer şartlarını sormuştu. Roma, 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp sol bek için kapıyı 4 milyon eurodan açarken, Damien Comolli 2.5 milyon euro önermişti. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması beklendiği sırada ise teknik direktör Fonseca pürüzü patlak vermişti. Menajer Mirsad Türkcan'ın, Kolarov'un da kulübüne rest çekmesi sonrası Roma'lı yöneticileri ikna etmeyi başardığı bildirildi.