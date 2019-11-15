Binali Yıldırım: Göztepe evine dönüyor, hayırlı uğurlu olsun
İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı ile Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne dün dev bir ziyaret vardı.
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile milletvekilleri, statları gezerek son durum hakkında bilgi verdi. Stadın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Ocak ayının 26'sında Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçında buluşmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Göztepe önce Süper Lig'e döndü şimdi de evine dönüyor" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu da dünya ile rekabet edebilecek tesislere imza attıklarını söyleyip "İzmir halkına hayırlı olsun" dedi.
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