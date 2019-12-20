20 Aralık 2019 Cuma 09:25:18 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 09:27:21
Bilal'in tercihi Galatasaray!
Transferde fazla harcama yapamayacak olan Galatasaray, Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu ile temasa geçti.
Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcu ile görüşen yönetim, son kararı verecek olan Teknik Direktör Fatih Terim’i bekliyor. Bu oyuncu ile Beşiktaş’ın da ilgilendiği ancak Bilal’in tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi. Terim, yönetime olumlu cevap verirse, Bilal ile masaya oturulacak ve transfere son nokta konulacak. (Star Spor)
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