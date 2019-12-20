Bilal'in tercihi Galatasaray!

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcu ile görüşen yönetim, son kararı verecek olan Teknik Direktör Fatih Terim’i bekliyor. Bu oyuncu ile Beşiktaş’ın da ilgilendiği ancak Bilal’in tercihinin Galatasaray olduğu öğrenildi. Terim, yönetime olumlu cevap verirse, Bilal ile masaya oturulacak ve transfere son nokta konulacak. (Star Spor)