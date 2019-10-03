Bilal Erdoğan: Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım
4. ETNOSPOR Kültür Festivali bugün başlıyor. Ülkelerin geleneksel spor ve kültürlerini sergileme imkanı buldukları festival, her geçen yıl büyük ilgi görüyor.
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Bu kez Atatürk Havaalanı’nda yapılacak etkinliklere ulaşımın kolay olması nedeniyle daha büyük bir katılım bekleniyor. “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” mottosuyla düzenlenen etkinliğin sloganı ise “Ok at!, Güreş tut!, At bin” şeklinde olacak.
GOL DE ATAR OK DA
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’da, Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’ya ok attırmak istediğini söyledi. Erdoğan, “Galatasaray taraftarları onu çok sevdi ülkemizde de sevilen bir isim oldu. Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım” dedi.
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