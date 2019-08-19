Beyaz sayfa açılıyor! Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, Cemil Usta Sezonu’nun perdesini Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor… Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler, taraftarına o kabus dolu günleri unutturmak için bugün sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Ligin yeni ekibi karşısında Ülker Stadı’nı dolduran taraftarına resital sunmaya hazırlanan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal kadrosunu belirledi.

YANAL’DAN SERT UYARI

■ GALATASARAY ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği ilk haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına son uyarılarını yaptı. Yanal’ın, “Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Sizden bu maçta kayıp istemiyorum. Galibiyetle başlayalım ve böyle devam edelim” dediği öğrenildi. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken de Kardeşler’in yardımcılıklarını yapacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Isla, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Kana Bıyık, Papy, Pawel, Morais, Tetteh, Jefferson, Chipsah, Kenan, Muğdat, Kayode