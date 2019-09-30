Beşiktaş'tan tarihin en kötü sezon başlangıcı

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BEŞİKTAŞ, Trabzonspor’a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performanslarından birini sergiledi. Siyah-Beyazlılar, ilk 6 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş’ın ilk 6 maçlık performansları gözönüne alındığında, 1959’dan bu yana daha kötü bir lig başlangıcı bulunmuyor. Beşiktaş, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansı 1975/76 ve 1980/81 sezonlarında gösterdi. Kartal’ın bu sezonki performansı böylece 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88’den bu yana da en kötü puan performansı oldu. Öte yandan ligde deplasmanda üç maçtır rakiplerinden en az 3 gol yiyen Beşiktaş, en son Şubat-Mart 2001’de dış sahada art arda üç maçta kalesinde üçer gol görmüştü.