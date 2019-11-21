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21 Kasım 2019 Perşembe 13:02:40 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:04:19

Beşiktaş'tan Talisca ve Aboubakar açıklaması: İkisi de gündemimizde yok

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferle ilgili konuştu Karius'la ilgili girişimleri yapacaklarını söyledi. Kocadağ, Aboubakar'ın ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ takımdaki son durumla ilgili konuşurken, "Yeni yönetim olarak 3 maçta 3 galibiyet geldi. Tamamen Konya maçına konsantre olmuş durumdayız. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takım havası gayet iyi. Maç maç bakıyoruz. Konya maçına bakıyoruz. Daha sonra 6 haftalık bir süreç var. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Transferle ilgili soruları da yanıtlayan Kocadağ, "Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızdan da talepler olacaktır. Transferden sorumlu yöneticimiz var. Takımın eksiği nedir, ne değildir, bunları başkanımızla birlikte değerlendireceğiz. En uygun bölgelere bir ya da iki transfer yapılacaktır diye düşünüyorum. Hoca hangi bölgelere takviye isterse o yönde çalışacağız. Ancak bunda devre arasındaki pozisyonumuz da önemli." dedi.

Transferle ilgili açıklamalar yapan Kocadağ, "Şu an isimlerle ilgili konuşmak yanlış olur. O gelir, bu gider diye bir şey yok. Konya maçını kazanıp devre arasında durumumuza bakacağız. Beşiktaş gibi büyük kulüplerde planlamalar daha öncesinden yapılıyor. İsimlerin netleşmesi gerekir. Sakatlık olursa oraya da bir transfer yapılır. Bunlar süreç içerisinde yapılacak şeyler." ifadelerini kullandı. 

Zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Emre Kocadağ, Liverpool'dan kiralık Karius için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Kocadağ, Karius'un sözleşmesinin uzatılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Karius, bu sene iyi performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Çok değerli bir oyuncumuz. Kariyeri belli. Kalmasını tabii ki isterim. Ama şartlar belirleyecek." dedi. Emre Kocadağ, eski golcü Vincent Aboubakar ve Talisca için de konuşurken "Aboubakar şu anda gündemimizde yok. Talisca için de henüz bir girişimimiz yok" diye konuştu. (Ntv Spor)

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