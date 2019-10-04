Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Wolverhampton ile oynadığımız maçın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Fazlı Güner'in durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”