04 Ekim 2019 Cuma 11:41:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:42:05
Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi
Beşiktaş, Wolves maçının ardından kalp krizi geçiren taraftar Fazlı Güner'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Wolverhampton ile oynadığımız maçın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Fazlı Güner'in durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.
Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”
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