Beşiktaş'tan Jeremain Lens'in sakatlığına ilişkin flaş açıklama
Beşiktaş, Altınordu maçında sakatlanan Jeremain Lens hakkında resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Altınordu maçında sakatlanan Jeremain Lens hakkında resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir.
Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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