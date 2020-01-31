Beşiktaş'tan gece yarısı bombası! Resmen açıklandı

Beşiktaş’ın transfer açıklaması şu şekilde;

Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz.