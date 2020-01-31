31 Ocak 2020 Cuma 23:56:58 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:57:26
Beşiktaş'tan gece yarısı bombası! Resmen açıklandı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş’ın transfer açıklaması şu şekilde;
Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz.
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