Beşiktaş'tan forvete 64 milyon Euro

Beşiktaş son 10 sezondaki transfer raporuna göre, forvet transferine diğer 3 bölgenin toplamından daha fazla para harcadı. Siyah beyazlılar yeni sezon için yaptığı transferlerde aceleci davranmazken, son bölümde kadroya katılan isimlerle taraftarlarını memnun etti. Ruiz, Diaby ve Elneny gibi futbolculara imza attıran Beşiktaş, son 10 sezondaki transferlerinde gelen ve giden futbolcu sayısında dengeli bir anlayış benimsedi. En çok para harcanan bölgelere bakıldığında ise forvet transferlerinin baskın olması dikkat çekti.

Siyah beyazlılar, bu süreçte forvet transferine diğer 3 bölgenin toplamından daha fazla para harcadı. Son 10 sezonda 65 forvet transferine 64 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş, sattığı 63 forvet oyuncusundan ise 46 milyon euro gelir elde etti. Beşiktaş son 10 sezonda forvet transferini 18 milyon euro zararla kapattı.

Beşiktaş kaleci transferlerinde ise dengeli bir satış süreci yaşayarak en düşük zararı bu bölgede elde etti. Son 10 sezonda 21 kaleciye 9,75 milyon euro harcayan Beşiktaş, sattığı 23 kaleciden ise 9 milyon euro'yu kasasına koydu. Yalnızca 765 bin euro zarar eden Beşiktaş, en başarılı grafiğini kaleci transferinde gerçekleştirdi.