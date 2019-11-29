Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması: Abdullah hocamız istiyor! Görüşmelere başlıyoruz

Devre arası transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim hedefteki isimler için görüşmelerini sürdürüyor.

Yerli takviye için gözüne Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kestiren ve ön görüşmeleri yapan Beşiktaş, Emre ile prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılar konuyla ilgili olarak, "İki oyuncuyu hocamız beğeniyor ve istiyor. Emre kendisini ispat etmiş ve milli takıma kadar yükselmiş bir isim. Mert Hakan bu sezon kaliteli kumaşı olduğunu gösterdi. İkisini de kadromuza katmak istiyoruz. Sivasspor ile bu konuda görüşmelere resmen başlayacağız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

Bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan Beşiktaş'ta bir şok daha yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Cuma günü bizimle olacak" dediği Victor Ruiz ağrılarının arttığı yönünde şikayet edince, MR'a girdi. İspanyol oyuncunun ayak bileği iç yan bağında zorlanma tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun tetkiklerinden çıkan sonuca göre 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, haber teknik heyetin de moralini oldukça bozdu. Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan deneyimli stoper daha önce 7 maçta bu sebeple oynayamamıştı. İspanyol oyuncu, 22 Aralık'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

BU SEZON SAKATLANAN OYUNCULAR VE SAKATLIK RAKAMLARI

Ruiz (4) Burak (3) Roco (2) Gökhan (2) Dorukhan (2) Oğuzhan (2) Diaby (2) Nkoudou (2) Karius (1) Douglas (1) Atiba (1) Erdem (1) Ljajic (1) Kartal (1) Orkan (1)

(Sabah)