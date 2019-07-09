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09 Temmuz 2019 Salı 10:32:19 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 10:52:20

Beşiktaş'tan Filipe Luis bombası!

Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta sol bek arayışları tüm hızıyla sürerken gündeme sürpriz bir isim girdi. Siyah-Beyazlılar, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Filipe Luis için temaslara başladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, kulüpteki ekonomik problemler sebebiyle bonservisi elinde isimlere yönelmişti. Kara Kartal’ın bu doğrultudaki son hedefinin, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayıran dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Filipe Luis olduğu ortaya çıktı. Atletico’daki ikinci 4 yıllık macerasının ardından sözleşmesi sona eren ve Kırmızı-Beyazlılar’la kontrat yenilemeyen tecrübeli futbolcunun menajerler aracılığıyla kulübe önerilmesinin ardından Siyah-Beyazlılar, bu isim konusunda atağa kalktı.

Dev turnuvada 4 maça çıktı

Brezilya’da düzenlenen Copa America’da şampiyonluğa ulaşan Sambacılar’ın da kadrosunda yer alan deneyimli isim, kıtanın dev turnuvasında 4 karşılaşmada forma giydi ve önceki gece Peru’yla oynanan final mücadelesinde de kulübedeydi. Geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada henüz kararını vermediğini ve Brezilya Serie A’ya dönmesinin de seçenekler arasında yer aldığını belirten Luis için yönetimin, oyuncunun menacerinden maaş beklentilerini iletmesini istediği bildirildi.

Formunun zirvesinde

Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 32 karşılaşmaya çıkıp 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Filipe Luis, Avrupa’da görev yapan son yılların en başarılı sol bekleri arasında yer alıyor. Kariyerinde daha önce; Chelsea, Ajax ve Deportivo gibi önemli kulüplerde de görev yapan Luis, geçen sezon Atletico’da sergilediği futbolla hala formunun zirvesinde olduğunu göstermişti.

(Fanatik)

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