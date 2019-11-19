Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya teklif: Ya maaşını indir ya da seni gönderelim

Kemer sıkma politikası izleyen Beşiktaş yönetimi, listenin başına takımın en çok kazanan ismi Vida'yı koydu.

Bonuslarla yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Hırvat stopere, "Ya maaşını indir, yeni sözleşme yapalım ya da senin için gelen teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verildi.

Newcastle United'ın transferde 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Vida indirime gitmezse devre arası satılacak.

Yıllık üç milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Vida'nın satışına sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, Hırvat stoperin ayrılması durumunda alterantifleri de elinde tuttuğu bildirildi.

YÖNETİM YAKINDAN İZLİYOR

Norwich ve Brighton'un da Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngilizler 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yönetim ise gelişmeleri yakından takip ediyor

PERFORMANSI SÜPER

Hırvat yıldız Vida Süper Lig'de 11. haftanın sonunda en başarılı pas istatistiği tutturan isim oldu. Vida 10 lig maçında 2 gol atarken yüzde 92,2'lik başarılı bir pas yüzdesi yakaladı.

(Sabah)