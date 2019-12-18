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18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:35:24

Beşiktaş'tan Danny Drinkwater bombası

Yakın geçmişte İtalyan Giunti ve Alman Ernst gibi devre arası transferleriyle şaha kalkan Beşiktaş, benzer bir hamleyi İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater’la yapmaya hazırlanıyor.

GÜNEŞ

BURNLEY’DE AŞI TUTMADI

■DEVRE arası transfer operasyonu hiçbir engeli kalmayan Beşiktaş, orta sahaya aradığı ismi Premier Lig’de buldu. Siyah-Beyazlı yönetim Burnley forması giyen İngiliz futbolcu Danny Drinkwater ile temas kurmuş durumda. Chelsea’den 6 aylığına kiralanan ancak rotasyonun gerisinde kaldığı için mutsuz olan 29 yaşındaki ismin yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş forması giymek istediği aktarıldı. Londra devi Drinkwater için 2017 yazında 38 milyon euro bonservis ödemişti.

BİR BUÇUK SEZON KİRALIK

■İNGİLİZ orta saha oyuncusunun maliyetinin uygun olması ve sakatlık geçmişinin temiz olması nedeniyle transfere sıcak bakan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre adım atacak. Siyah-Beyazlılar’ın orta sahada tam aradığı isim olan Drinkwater’ın 1.5 sezon kiralanması gündemde… Öte yandan, İngiltere’de transfer için adeta pusuya yatan yönetici Erdal Torunoğulları’nın Türkiye’yi sallayacak isimlerle de temas halinde olduğu gelen haberler arasında.

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