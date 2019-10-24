24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:34:03
Beşiktaş-Braga CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini almak için kendi sahasında Braga'yı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Braga'nın 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
BRAGA: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
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